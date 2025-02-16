КМ. Динамо - Петрокуб 1:0. Видеообзор матча
Хорошо, хоть победили
Фото: Петрокуб
Киевское "Динамо" в последнем спарринге на зимних тренировочных сборах одолело чемпиона и обладателя Кубка Молдовы - команду "Петрокуб".
Напомним, что утром киевляне проводили матч с "РФШ" (1:0). Поэтому во второй игре вышли на поле неоптимальным составом. К сожалению, игра не подарила множество моментов. Много борьбы, контроля мяча от "Динамо" и 1 забитый гол Буяльским.
Контрольный матч
"Динамо" - "Петрокуб“ 1:0
Гол: Буяльский (75)
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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