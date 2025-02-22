Уверенная победа номинальных гостей. Кривбасс – Верес 0:3. Обзор матча и видео голов
Матч в Кривом Роге был бы другим
Верес
"Кривбасс" принимал "Верес" в Ровном. Поле в Кривом Роге было неидеальным из-за погодных условий.
Номинальные гости забили два гола в первом тайме. Гол Шарая был после ошибки вратаря. После Гайдучик увеличил отрыв. "Кривбасс" же не нанёс удара в створ.
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Во втором тайме "Верес" одним ударом в створ забил ещё гол криворожской команде. На 72-й минуте дебютным голом за ровенский клуб отметился Харатин.
В турнирной таблице "Кривбасс" на 4-м месте с 31-м баллом, "Верес" - восьмой с 22-мя баллами.
Украинская Премьер-Лига. 18-й тур, Ровно
Кривбасс – Верес 0:3
Голы: Шарай (27), Гайдучик (40), Харатин (72)
Видеообзор матча:
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Djon (Україна)
22.02.2025 в 17:21
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