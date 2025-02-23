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Оболонь вышла из зоны вылета, а Ворскла туда зашла. Оболонь – Ворскла 1:0. Обзор матча и видео голов

Видео

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Оболонь вышла из зоны вылета, а Ворскла туда зашла. Оболонь – Ворскла 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Киевская "Оболонь" принимала "Ворсклу".

Первые 45 минут команды были более-менее равны. Но "Ворскла" была чуть с амбициями. 5 ударов, с которых 4 в створ. Хозяева нанесли в 2 раза меньше. Вратари делали свою работу и команды ушли на перерыв без голов.

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После 60-й минуты мяч попал одному из футболистов "Ворсклы" в ладонь. Арбитр подошёл к монитору и решил – назначить пенальти, который "Оболонь" реализовала. Гости били по воротам, но 18-летний вратарь все удары брал.

В турнирной таблице "Оболонь" занимает 12-е место с 17-ю баллами, "Ворскла" - 13-я с 16-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 18-й тур, Киев

Оболонь – Ворскла 1:0

Голы: Суханов (65, пен)

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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