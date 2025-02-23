Прервались две серии. Александрия – Заря 2:1. Обзор матча и видео голов
Удивительный матч
Фото - ФК Олександрія
"Александрия" принимала луганскую "Зарю". Неудобного соперника, ведь "Александрия" не могла победить их в 4-х домашних матчах. Более того, не могли забить.
Первый тайм был немножко скучным. Команды прицеливались, создавали моменты. Лишь в конце болельщики увидели голы. С разницей в минуту отметились защитник "Зари" и нападающий "Александрии". Команды ушли в раздевалку при ничейном результате.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало второго тайма было активным. Филиппов забил свой второй гол и вывел "Александрию" вперёд. Заодно и себе помог вернуться в ТОП бомбардиров с восемью голами. Больше голов не было
В турнирной таблице "Александрия" занимает второе место с 41-м баллом, "Заря" - десятая с 22-мя очками.
Украинская Премьер-Лига. 18-й тур, Александрия
Александрия – Заря 2:1
Голы: Филиппов (45, 47) – Вантух (43)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Ассистент тренера Александрии подтвердил уход из клуба полузащитника сборной Украины
- Шахтер U-19 потерял очки в матче юношеского первенства. Динамо U-19 уменьшило отрыв от дончан
- Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео
- Оболонь вышла из зоны вылета, а Ворскла туда зашла. Оболонь – Ворскла 1:0. Обзор матча и видео голов
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Динамо – Карпаты: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ