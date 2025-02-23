Прервались две серии. Александрия – Заря 2:1. Обзор матча и видео голов

"Александрия" принимала луганскую "Зарю". Неудобного соперника, ведь "Александрия" не могла победить их в 4-х домашних матчах. Более того, не могли забить.

Первый тайм был немножко скучным. Команды прицеливались, создавали моменты. Лишь в конце болельщики увидели голы. С разницей в минуту отметились защитник "Зари" и нападающий "Александрии". Команды ушли в раздевалку при ничейном результате.

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Начало второго тайма было активным. Филиппов забил свой второй гол и вывел "Александрию" вперёд. Заодно и себе помог вернуться в ТОП бомбардиров с восемью голами. Больше голов не было

В турнирной таблице "Александрия" занимает второе место с 41-м баллом, "Заря" - десятая с 22-мя очками.

Украинская Премьер-Лига. 18-й тур, Александрия

Александрия – Заря 2:1

Голы: Филиппов (45, 47) – Вантух (43)

Видеообзор матча: