Второй раз в сезоне. Черноморец – Левый берег 0:1. Обзор матча и видео голов

"Черноморец" принимал "Левый берег" в Одессе. Трудно понять, в каком настроении к поединку подходили хозяева после атаки россиян на клубную базу.

В первом тайме команды нанесли по удару в створ, но гол забили гости. Дмитрий Шастал на 21-й минуте после передачи Синицы открыл счёт. В первые 45 минут голов больше не было.

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Во втором тайме команды снова наносили удары по воротам, но на этот раз всё было без голов. Тренеры делали замены, команды совершали фолы.

В турнирной таблице "Черноморец" опустился на 15-е место, "Левый берег" поднялся на 11-е.

Украинская Премьер-Лига. 19-й тур, Одесса

Черноморец – Левый Берег 0:1

Гол: Шастал (21)

Видеообзор матча: