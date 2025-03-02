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УПЛ. Заря - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Видео

Было непросто

УПЛ. Заря - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Зоря

Новина українською

Быстрый гол от луганчан сильно помог им в дальнейшем развитии игры с "Рухом". Пропустив, львовяне неплохо наседали на ворота соперника, однако голкипер разрушал все их планы.

Во втором тайме наблюдалась похожая картина, но забила снова "Заря". Собственно, она и забирает 3 очка.

19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 2-е марта

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Заря" - "Рух“ 2:0

Голы: Яцик 3, Будковский 73

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Заря (Луганск) УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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