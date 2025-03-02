УПЛ. Заря - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Было непросто
Фото: Зоря
Быстрый гол от луганчан сильно помог им в дальнейшем развитии игры с "Рухом". Пропустив, львовяне неплохо наседали на ворота соперника, однако голкипер разрушал все их планы.
Во втором тайме наблюдалась похожая картина, но забила снова "Заря". Собственно, она и забирает 3 очка.
19-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 2-е марта
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
"Заря" - "Рух“ 2:0
Голы: Яцик 3, Будковский 73
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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