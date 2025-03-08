УПЛ. Ингулец - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча
Вырвали победу
Фото: Рух
Львовский "Рух" на последних секундах таки забирает 3 очка в матча с "Ингульцом". Команда Пономарева владела игровым преимуществом, но рисковала сыграть вничью.
Однако гол на 90+8, благодаря ошибке голкипера, определил победителя. Интересно, что за минуту до этого "Ингулец" остался в меньшинстве.
20-й тур УПЛ
Львов. "Арена Львов"
"Ингулец" - "Рух“ 0:1
Гол: Притула, 90+8
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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