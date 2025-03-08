УПЛ. Ингулец - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

Львовский "Рух" на последних секундах таки забирает 3 очка в матча с "Ингульцом". Команда Пономарева владела игровым преимуществом, но рисковала сыграть вничью.

Однако гол на 90+8, благодаря ошибке голкипера, определил победителя. Интересно, что за минуту до этого "Ингулец" остался в меньшинстве.

20-й тур УПЛ

Львов. "Арена Львов"

"Ингулец" - "Рух“ 0:1

Гол: Притула, 90+8