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УПЛ. Ингулец - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Вырвали победу

УПЛ. Ингулец - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Рух

Новина українською

Львовский "Рух" на последних секундах таки забирает 3 очка в матча с "Ингульцом". Команда Пономарева владела игровым преимуществом, но рисковала сыграть вничью.

Однако гол на 90+8, благодаря ошибке голкипера, определил победителя. Интересно, что за минуту до этого "Ингулец" остался в меньшинстве.

20-й тур УПЛ

Львов. "Арена Львов"

"Ингулец" - "Рух“ 0:1

Гол: Притула, 90+8

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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