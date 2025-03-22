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КМ. Верес - Буковина 2:0. Видео голов и обзор матча

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КМ. Верес - Буковина 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Верес

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Ровенский "Верес" заполнил международную паузу в УПЛ спаррингом с черновицкой "Буковиной". Игра прошла в формате 4-х таймов по 30 минут.

Тренерские штабы имели возможность задействовать максимум своих футболистов. Наставник "Вереса" Олег Шандрук, в частности, задействовал много игроков из молодежной команды. Голы Шарая и Лепского во втором и четвертом таймах соответственно обеспечили ривненчанам победу.

Контрольный матч

21 марта 2025 года, Ривне, стадион Авангард

"Верес" - "Буковина" 2:0

Голы: Шарай (45), Лепский (97).

Удаление: Прокопчук (119).

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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