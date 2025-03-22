КМ. Александрия – Эпицентр 1:0. Видеообзор матча
Гол Безерры
Фото: Олександрія
В контрольном матче "Александрия" обыграла "Эпицентр", представляющий Первую лигу. Единственный гол забил легионер Хуан Безерра.
В первом тайме "горожане" владели инициативой, а после перерыва больше опасных моментов создал уже соперник. Впрочем, счет остался 1:0.
Контрольный матч
21 марта. Александрия
"Александрия" – "Эпицентр" 1:0
Гол: Безерра 10
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Источник:ФК Епіцентр
Опубликовал: Виктор Иванчук
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