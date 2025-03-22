КМ. Рух – ЮКСА 2:1. Видеообзор матча
3 гола
Фото: Рух
Львовский "Рух" в спарринге обыграл тарасовскую команду "ЮКСА", представляющую Первую лигу. Голы хозяев в каждом из таймов принесли им победу.
"ЮКСА" смогла забить только однажды в конце встречи. Команды продолжают готовиться к продолжению выступлений в своих чемпионатах.
Контрольный матч
22 марта. НТБ "Рух"
"Рух" – "ЮКСА" 2:1
Голы: Китела, 12, Притула, 75 – Евдокимов, 88.
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Источник:Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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