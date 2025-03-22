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КМ. Рух – ЮКСА 2:1. Видеообзор матча

Видео
Обновлено

3 гола

КМ. Рух – ЮКСА 2:1. Видеообзор матча

Фото: Рух

Новина українською

Львовский "Рух" в спарринге обыграл тарасовскую команду "ЮКСА", представляющую Первую лигу. Голы хозяев в каждом из таймов принесли им победу.

"ЮКСА" смогла забить только однажды в конце встречи. Команды продолжают готовиться к продолжению выступлений в своих чемпионатах.

Контрольный матч

22 марта. НТБ "Рух"

"Рух" – "ЮКСА" 2:1

Голы: Китела, 12, Притула, 75 – Евдокимов, 88.

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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