КМ. Оболонь - Заря 1:2. Видеообзор матча
Голы
Фото: Оболонь
Команды УПЛ киевская "Оболонь" и луганская "Заря" заполнили международный перерыв контрольным матчем. Игра состоялась в Буче.
Результат - в пользу команды Бартуловича. Первый тайм завершился результативной ничьей, но после перерыва Мичин установил победный счет.
Контрольный матч
23.03.2025. Буча
"Оболонь" - "Заря“ - 1:2
Голы: Дубко 35 - Белоцерковец 25, Мичин 55.
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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