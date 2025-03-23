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КМ. Оболонь - Заря 1:2. Видеообзор матча

Видео

Голы

КМ. Оболонь - Заря 1:2. Видеообзор матча

Фото: Оболонь

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Команды УПЛ киевская "Оболонь" и луганская "Заря" заполнили международный перерыв контрольным матчем. Игра состоялась в Буче.

Результат - в пользу команды Бартуловича. Первый тайм завершился результативной ничьей, но после перерыва Мичин установил победный счет.

Контрольный матч

23.03.2025. Буча

"Оболонь" - "Заря“ - 1:2

Голы: Дубко 35 - Белоцерковец 25, Мичин 55.

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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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