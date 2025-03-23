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КМ. Колос - Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча

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КМ. Колос - Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча

Фото: Колос

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В контрольном матче сошлись представитель УПЛ "Колос" и участник Первой лиги "Металлист-1925". Игра прошла в Ковалевке.

Командам не хватало точности. Немало ударов было нанесено из-за пределов штрафных площадок. Казалось, что больше моментов создали харьковчане.

Контрольный матч

23 марта 2025 г. с. Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр - Владимир Новохатний (Черкассы)

"Колос" - "Металлист 1925" 0:0

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
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