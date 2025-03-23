КМ. Колос - Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча

В контрольном матче сошлись представитель УПЛ "Колос" и участник Первой лиги "Металлист-1925". Игра прошла в Ковалевке.

Командам не хватало точности. Немало ударов было нанесено из-за пределов штрафных площадок. Казалось, что больше моментов создали харьковчане.

Контрольный матч

23 марта 2025 г. с. Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр - Владимир Новохатний (Черкассы)

"Колос" - "Металлист 1925" 0:0