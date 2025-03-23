КМ. Колос - Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча
Моменты игры
Фото: Колос
В контрольном матче сошлись представитель УПЛ "Колос" и участник Первой лиги "Металлист-1925". Игра прошла в Ковалевке.
Командам не хватало точности. Немало ударов было нанесено из-за пределов штрафных площадок. Казалось, что больше моментов создали харьковчане.
Контрольный матч
23 марта 2025 г. с. Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр - Владимир Новохатний (Черкассы)
"Колос" - "Металлист 1925" 0:0
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Источник:Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
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