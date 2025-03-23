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Лига наций. Бельгия - Украина 3:0. Видео голов и обзор матча

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Обновлено

План Реброва не сработал

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Бельгии одолела Украину в борьбе за место в высшем дивизионе Лиги наций. Напомним, первая игра противостояния завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-желтых.

Во втором поединке Сергей Ребров решил сделать ставку на оборонительный футбол для сохранения счета. В первом тайме это сработало - была зафиксирована сухая ничья.

Однако впоследствии бельгийцы таки сумели забить. Сначала на 70-й минуте Де Кейпер в штрафной сумел протолкнуть мяч в ворота между нескольких защитников. На 76-й минуте второй гол оформил Лукаку. Он замкнул в падении передачу Де Брюйне, выиграв борьбу у Матвиенко. На 86-й минуте Лукаку оформил дубль. Он сумел убежать от Сватка и положить мяч в дальний угол.

Таким образом, украинцы остаются в Лиге В, а бельгийцы снова будут играть в Лиге А.

Стыковые матчи Лиги наций УЕФА 2024/25

Путь дивизионов A/B. Ответный матч

Воскресенье, 23-е марта. Бельгия, Генк. Стадион "Сегека-Арена"

Бельгия - Украина 3:0 (Первый матч - 1:3)

Голы: Де Кейпер 70, Лукаку 76, 86

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Украина Бельгия обзор Лига Наций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Vlad21 (Украина)
24.03.2025 в 00:28
ДЕД ЛУКАКУ обыграл сборную Украины.В очередной раз позорище. Бельгийцы размазали эту дворовую команду наших как сами того захотели. И о чем это говорит:1. Футбольная школа Украины одна из самых худших в Европе;2. Физкультурные Вузы Украины - уровень обучения на уровне физруков. Зато сомнительных кандидатов и докторов как собак не резанных. Какие разработки, исследования, достижения в области дисциплины футбол - никаких. Результаты относительно дисциплины ФУТБОЛ = "0" ГАНЬБА.3. физический и технический уровни наших футболистов на самом низком уровне, если молодой пацан под номером "4" не смог не только догнать, а и перегнать деда Лукаку. То это позор.4. Тренер Ребров себя уже исчерпал, он уже ничему не может научить, воспитать, показать, мотивировать.5. Нужно начинать все с самого начала, набирать не зазвездившуюся молодежь и учить их всему искусству футбола.6. ГАНЬБА.
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Комментарии 2
Vlad21 (Украина)
24.03.2025 в 00:28
ДЕД ЛУКАКУ обыграл сборную Украины.В очередной раз позорище. Бельгийцы размазали эту дворовую команду наших как сами того захотели. И о чем это говорит:1. Футбольная школа Украины одна из самых худших в Европе;2. Физкультурные Вузы Украины - уровень обучения на уровне физруков. Зато сомнительных кандидатов и докторов как собак не резанных. Какие разработки, исследования, достижения в области дисциплины футбол - никаких. Результаты относительно дисциплины ФУТБОЛ = "0" ГАНЬБА.3. физический и технический уровни наших футболистов на самом низком уровне, если молодой пацан под номером "4" не смог не только догнать, а и перегнать деда Лукаку. То это позор.4. Тренер Ребров себя уже исчерпал, он уже ничему не может научить, воспитать, показать, мотивировать.5. Нужно начинать все с самого начала, набирать не зазвездившуюся молодежь и учить их всему искусству футбола.6. ГАНЬБА.
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alex.belogubko (одесса)
24.03.2025 в 00:00
противно смотреть опозорили УКРАИНУ
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