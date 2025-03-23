Лига наций. Бельгия - Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
План Реброва не сработал
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Бельгии одолела Украину в борьбе за место в высшем дивизионе Лиги наций. Напомним, первая игра противостояния завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-желтых.
Во втором поединке Сергей Ребров решил сделать ставку на оборонительный футбол для сохранения счета. В первом тайме это сработало - была зафиксирована сухая ничья.
Однако впоследствии бельгийцы таки сумели забить. Сначала на 70-й минуте Де Кейпер в штрафной сумел протолкнуть мяч в ворота между нескольких защитников. На 76-й минуте второй гол оформил Лукаку. Он замкнул в падении передачу Де Брюйне, выиграв борьбу у Матвиенко. На 86-й минуте Лукаку оформил дубль. Он сумел убежать от Сватка и положить мяч в дальний угол.
Таким образом, украинцы остаются в Лиге В, а бельгийцы снова будут играть в Лиге А.
Стыковые матчи Лиги наций УЕФА 2024/25
Путь дивизионов A/B. Ответный матч
Воскресенье, 23-е марта. Бельгия, Генк. Стадион "Сегека-Арена"
Бельгия - Украина 3:0 (Первый матч - 1:3)
Голы: Де Кейпер 70, Лукаку 76, 86
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