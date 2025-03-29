Тренеры и команды остались довольными. Оболонь – Шахтёр 0:2. Обзор матча и видео голов

В Киеве на "Оболонь-Арене" сыграли местная "Оболонь" и донецкий "Шахтёр".

В первом тайме "Шахтёр" открыл счёт красивым ударом Эгиналдо. Не менее шикарной выдалась и передача мяча. Защитникам и Марченко оставалось только наблюдать, как мяч влетает в ворота.

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Во втором тайме команды держали зрителей в напряжении, ведь моменты и удары были у обоих команд. Лишь на 89-й минуте Глущенко дебютным голом снял все вопросы.

"Оболонь" занимает 14-е место в турнирной таблице с 18-ю баллами, "Шахтёр" - третий с 44-мя баллами и игрой в запасе против "Кривбасса".

Украинская Премьер-Лига. 22-й тур, Киев

Оболонь – Шахтёр 0:2

Голы: Эгиналдо (23), Глущенко (89)

Видеообзор матча: