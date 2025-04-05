УПЛ. Ворскла - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча

"Заря" вырывает 3 очка в выездном матче с "Ворсклой“. До первого забитого гола луганчанами на 51-й минуте игра была равной. Однако удаление Скляра на 57-й минуте изменило положение на поле.

Казалось, свое преимущество будут увеличивать гости, но игра в меньшинстве расправила крылья именно у полтавчан. Куча потерянных моментов и в конце концов забитый мяч Малыша. Правда, удержать ничью не удалось - "Заря" на последних секундах ловит счастье в виде гола Мичина.

23-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 5-е апреля

Полтава, стадион "Ворскла" имени А. Бутовского

"Ворскла" - "Заря“ 1:2

Удаление: Скляр 57.

Голы: Малыш 70 - Будковский 51, Мичин 90+4