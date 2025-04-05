УПЛ. Ворскла - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча
Красная карточка изменила игру
Фото: Ворскла
"Заря" вырывает 3 очка в выездном матче с "Ворсклой“. До первого забитого гола луганчанами на 51-й минуте игра была равной. Однако удаление Скляра на 57-й минуте изменило положение на поле.
Казалось, свое преимущество будут увеличивать гости, но игра в меньшинстве расправила крылья именно у полтавчан. Куча потерянных моментов и в конце концов забитый мяч Малыша. Правда, удержать ничью не удалось - "Заря" на последних секундах ловит счастье в виде гола Мичина.
23-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 5-е апреля
Полтава, стадион "Ворскла" имени А. Бутовского
"Ворскла" - "Заря“ 1:2
Удаление: Скляр 57.
Голы: Малыш 70 - Будковский 51, Мичин 90+4
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