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УПЛ. Динамо - Левый Берег 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

3 очка

УПЛ. Динамо - Левый Берег 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Лівий Берег

Новина українською

В матче киевских "Динамо" и "Левого Берега" победу одержали первые. Команда Шовковского имела игровое преимущество, создавала моменты и дважды забила. Несмотря на это, "бело-синие" имели много брака.

"Динамо" получает 3 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице с отрывом в 4 очка от "Александрии“. До завершения чемпионата - 7 туров.

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6 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Динамо" - "Левый Берег“ 2:0

Голы: Ярмоленко 44, Шапаренко 47

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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