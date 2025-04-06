УПЛ. Динамо - Левый Берег 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче киевских "Динамо" и "Левого Берега" победу одержали первые. Команда Шовковского имела игровое преимущество, создавала моменты и дважды забила. Несмотря на это, "бело-синие" имели много брака.

"Динамо" получает 3 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице с отрывом в 4 очка от "Александрии“. До завершения чемпионата - 7 туров.

VBET Лига. 23-й тур

6 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Динамо" - "Левый Берег“ 2:0

Голы: Ярмоленко 44, Шапаренко 47