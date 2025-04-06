УПЛ. Динамо - Левый Берег 2:0. Видео голов и обзор матча
3 очка
Фото: Лівий Берег
В матче киевских "Динамо" и "Левого Берега" победу одержали первые. Команда Шовковского имела игровое преимущество, создавала моменты и дважды забила. Несмотря на это, "бело-синие" имели много брака.
"Динамо" получает 3 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице с отрывом в 4 очка от "Александрии“. До завершения чемпионата - 7 туров.
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6 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
"Динамо" - "Левый Берег“ 2:0
Голы: Ярмоленко 44, Шапаренко 47
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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