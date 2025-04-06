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Дело за бразильцами. Шахтер – Верес 3:0. Обзор матча и видео голов

Видео

Тобиас был в огне

Дело за бразильцами. Шахтер – Верес 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

В Киеве на арене "Левый Берег" "Шахтёр" принимал "Верес".

В первом тайме команды пытались забить, но не отметились голевыми действиям. "Шахтёр" ударил 7 раз, из них дважды удары были по воротам. "Верес" же пробил 8 раз и один раз в створ ворот.

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Настоящая борьба появилась во втором тайме. На 60-й минуте "Шахтёр" вбросил мяч, устроил атаку и Кевин забил гол. В конце тайма "Верес" пропустил дважды за три минуты. В обоих случаях ассистентом был Винисиус Тобиас.

"Шахтёр" занимает третье место в турнирной таблице с 47-ю баллами, "Верес" - восьмой с 29-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 23-й тур, Киев

Шахтёр – Верес 3:0

Голы: Кевин (59), Судаков (88), Траоре (90)

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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