Дело за бразильцами. Шахтер – Верес 3:0. Обзор матча и видео голов
Тобиас был в огне
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В Киеве на арене "Левый Берег" "Шахтёр" принимал "Верес".
В первом тайме команды пытались забить, но не отметились голевыми действиям. "Шахтёр" ударил 7 раз, из них дважды удары были по воротам. "Верес" же пробил 8 раз и один раз в створ ворот.
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Настоящая борьба появилась во втором тайме. На 60-й минуте "Шахтёр" вбросил мяч, устроил атаку и Кевин забил гол. В конце тайма "Верес" пропустил дважды за три минуты. В обоих случаях ассистентом был Винисиус Тобиас.
"Шахтёр" занимает третье место в турнирной таблице с 47-ю баллами, "Верес" - восьмой с 29-ю очками.
Украинская Премьер-Лига. 23-й тур, Киев
Шахтёр – Верес 3:0
Голы: Кевин (59), Судаков (88), Траоре (90)
Видеообзор матча:
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