Препятствия не стали преградой. Кривбасс – Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

В Кривом Роге местный "Кривбасс" принимал "Динамо".

Сначала матч дважды отложили из-за воздушной тревоги. Команды начали матч в 14:05.

В первом тайме Андрей Ярмоленко забил свой очередной гол за "Динамо" и вывел команду вперёд. Больше голов не было и команды ушли на перерыв.

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"Динамо" во втором тайме осталось в меньшинстве – прямую красную карточку на 64-й минуте получил защитник Денис Попов. Но и это не помешало гостям забить ещё один гол. Отметился Владислав Ванат.

"Кривбасс" нанёс 5 ударов в створ в матче, но голов не забил.

"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице с 60-ю очкасми, "Кривбасс" - пятый с 35-ю баллами.

Украинская Премьер-Лига. 24-й тур, Кривой Рог

Кривбасс – Динамо 0:2

Голы: Ярмоленко (35), Ванат (74)

Видеообзор матча: