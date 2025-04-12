Препятствия не стали преградой. Кривбасс – Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
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Фото – О. Попов
В Кривом Роге местный "Кривбасс" принимал "Динамо".
Сначала матч дважды отложили из-за воздушной тревоги. Команды начали матч в 14:05.
В первом тайме Андрей Ярмоленко забил свой очередной гол за "Динамо" и вывел команду вперёд. Больше голов не было и команды ушли на перерыв.
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"Динамо" во втором тайме осталось в меньшинстве – прямую красную карточку на 64-й минуте получил защитник Денис Попов. Но и это не помешало гостям забить ещё один гол. Отметился Владислав Ванат.
"Кривбасс" нанёс 5 ударов в створ в матче, но голов не забил.
"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице с 60-ю очкасми, "Кривбасс" - пятый с 35-ю баллами.
Украинская Премьер-Лига. 24-й тур, Кривой Рог
Кривбасс – Динамо 0:2
Голы: Ярмоленко (35), Ванат (74)
Видеообзор матча:
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