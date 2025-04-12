УПЛ. Рух - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Потеря очков
Фото: Рух
Дисквалифицированный Калюжный, травмированный Филиппов и потеря посреди матча Безерры (повреждение). "Александрия" без лидеров не смогла переиграть "Рух“.
Первый тайм был за гостями, однако после перерыва львовяне сумели отобрать очки у претендента на чемпионство. Кстати, александрийцы не могут победить "Рух" в УПЛ уже 11 матчей подряд.
24-й тур УПЛ, сезон 2024/25
12 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"
Судья: Александр Афанасьев (Харьков)
"Рух" (Львов) - ФК "Александрия“ 1:1
Голы: Фаал (67) - Мишнев (43)
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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