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УПЛ. Ворскла - Полесье 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Ашур наладил дела

УПЛ. Ворскла - Полесье 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Ворскла

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В очередном туре УПЛ "Полесье" уверенно переиграло на выезде "Ворсклу". По одному голу за тайм обеспечили житомирянам положительный результат.

"Полесье" закрепляется на 4-й позиции в таблице, имея в своем активе 41 очко. "Ворскла" осталась на 14-м месте с 21 зачетным пунктом.

24-й тур УПЛ

Житомир. "Центральный"

"Ворскла" - "Полесье“ 0:2

Удаление: Салабай, 87

Голы: Крушинский, 16, Йосефи, 90

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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