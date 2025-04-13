УПЛ. Ворскла - Полесье 0:2. Видео голов и обзор матча
Ашур наладил дела
Фото: Ворскла
В очередном туре УПЛ "Полесье" уверенно переиграло на выезде "Ворсклу". По одному голу за тайм обеспечили житомирянам положительный результат.
"Полесье" закрепляется на 4-й позиции в таблице, имея в своем активе 41 очко. "Ворскла" осталась на 14-м месте с 21 зачетным пунктом.
24-й тур УПЛ
Житомир. "Центральный"
"Ворскла" - "Полесье“ 0:2
Удаление: Салабай, 87
Голы: Крушинский, 16, Йосефи, 90
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