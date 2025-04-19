УПЛ. Карпаты - Рух 3:1. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа
Фото: Карпати
После так называемого "объединения" львовских "Карпат" и "Руха" ожидания от очной встречи команд стали еще выше. В итоге дерби завершилось в пользу "Карпат".
Хозяева сделали хорошее преимущество в счете в первом тайме, поэтому после перерыва отдали мяч сопернику. Несмотря на атаки "Руха", снова забили "Карпаты" - третий мяч в игре. В конце матча гости забили лишь гол престижа. Финальный результат - 3:1.
25-й тур УПЛ
Львов. Стадион "Украина"
"Карпаты" - "Рух“ 3:1
Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45, Пидгурский, 72 (аг.) - Пастух, 89
Удаление: Лях, 90+5
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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