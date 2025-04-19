УПЛ. Карпаты - Рух 3:1. Видео голов и обзор матча

После так называемого "объединения" львовских "Карпат" и "Руха" ожидания от очной встречи команд стали еще выше. В итоге дерби завершилось в пользу "Карпат".

Хозяева сделали хорошее преимущество в счете в первом тайме, поэтому после перерыва отдали мяч сопернику. Несмотря на атаки "Руха", снова забили "Карпаты" - третий мяч в игре. В конце матча гости забили лишь гол престижа. Финальный результат - 3:1.

25-й тур УПЛ

Львов. Стадион "Украина"

"Карпаты" - "Рух“ 3:1

Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45, Пидгурский, 72 (аг.) - Пастух, 89

Удаление: Лях, 90+5