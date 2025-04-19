Фесюн пропустил от бывших знакомых. Колос открыл счет с Шахтером
Опять у некоторых неприятности
Фото: ФК Колос
В матче 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" был открыт счет. На 26-й минуте гол забили ковалевцы.
Велетень покатил под удар Ррапаю, а тот невероятным выстрелом попал под самую стойку. Это 0:1.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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