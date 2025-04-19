Фесюн пропустил от бывших знакомых. Колос открыл счет с Шахтером

В матче 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" был открыт счет. На 26-й минуте гол забили ковалевцы.

Велетень покатил под удар Ррапаю, а тот невероятным выстрелом попал под самую стойку. Это 0:1.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.