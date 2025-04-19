Ковалевцы еще впереди. Колос и Шахтер обменялись голами

В матче 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" счет стал 1:2. На 38-й минуте преимущество ковалевцев удвоил Андрей Цуриков. Он головой замкнул подачу Владислава Велетня. Это второй ассист Велетня в игре.

На 44-й минуте "Шахтер" отквитал один мяч.

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