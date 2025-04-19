Велетень делает все для победы. Колос забил третий гол Шахтеру
У ковалевцев больше желания
Фото: ФК Колос
В матче 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" счет стал 1:3. На 85-й минуте голом отметился Владислав Велетень.
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Прострел с правого фланга в центральную зону штрафной площадки, и одинокий Велетень с легкостью забивает в правый угол. В этом матче футболист уже оформил 1+2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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