Велетень делает все для победы. Колос забил третий гол Шахтеру

В матче 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" счет стал 1:3. На 85-й минуте голом отметился Владислав Велетень.

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Прострел с правого фланга в центральную зону штрафной площадки, и одинокий Велетень с легкостью забивает в правый угол. В этом матче футболист уже оформил 1+2.

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