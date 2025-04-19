Велетень феерит. Шахтер сократил счет, но Колос сразу забил четвертый гол

Матч 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" продолжает удивлять результативностью. На 90+5 минуте Кевин сделал счет 2:3 благодаря реализованному пенальти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако уже на 90+8 минуте "Колос" снова установил преимущество в 2 мяча. Велетень отдал пас под удар Боливару, и он просто перевел сферу в ворота с близкого расстояния.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.