Велетень феерит. Шахтер сократил счет, но Колос сразу забил четвертый гол
Что происходит?
Фото: Колос
Матч 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" продолжает удивлять результативностью. На 90+5 минуте Кевин сделал счет 2:3 благодаря реализованному пенальти.
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Однако уже на 90+8 минуте "Колос" снова установил преимущество в 2 мяча. Велетень отдал пас под удар Боливару, и он просто перевел сферу в ворота с близкого расстояния.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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