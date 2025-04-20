Первая нулевая ничья для гостей. Ингулец – ЛНЗ 0:0. Обзор матча
Хотя моменты были
Фото: ФК ЛНЗ
В Александрии играли "Ингулец" и "ЛНЗ".
Номинальные хозяева хорошо отрабатывали в защите, и в то же время старались атаковать. В начале первого тайма даже был серьёзный момент, но Сад пробил выше ворот.
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Возможности были у двух команд, но ими не воспользовались. Так команды и ушли с поля при счёте 0:0.
В турнирной таблице "ЛНЗ" занимает 11-е место с 26-ю баллами, "Ингулец" - последний с 17-ю очками.
Украинская Премьер-Лига. 25-й тур, Александрия
Ингулец – ЛНЗ 0:0
Видеообзор матча:
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