Первая нулевая ничья для гостей. Ингулец – ЛНЗ 0:0. Обзор матча

В Александрии играли "Ингулец" и "ЛНЗ".

Номинальные хозяева хорошо отрабатывали в защите, и в то же время старались атаковать. В начале первого тайма даже был серьёзный момент, но Сад пробил выше ворот.

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Возможности были у двух команд, но ими не воспользовались. Так команды и ушли с поля при счёте 0:0.

В турнирной таблице "ЛНЗ" занимает 11-е место с 26-ю баллами, "Ингулец" - последний с 17-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 25-й тур, Александрия

Ингулец – ЛНЗ 0:0

Видеообзор матча: