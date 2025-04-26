УПЛ. ЛНЗ - Кривбасс 0:0. Видеообзор матча
Равенство
Фото: ЛНЗ
Нулевую ничью расписали черкасский "ЛНЗ" и криворожский "Кривбасс" в 26-м туре чемпионата Украины. Спокойный первый тайм сменил напряженный второй, но голов не принес.
"Кривбасс" сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице (39 очков), а "ЛНЗ" имеет 11-ю строчку (27 баллов).
26 тур УПЛ сезона 2024/25
26 апреля, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"
Судья: Коваленко Андрей (Полтава)
ЛНЗ (Черкассы) - Кривбасс (Кривой Рог) 0:0
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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