  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. УПЛ. ЛНЗ - Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

В тренде

УПЛ. ЛНЗ - Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

Видео
Обновлено

Равенство

УПЛ. ЛНЗ - Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Нулевую ничью расписали черкасский "ЛНЗ" и криворожский "Кривбасс" в 26-м туре чемпионата Украины. Спокойный первый тайм сменил напряженный второй, но голов не принес.

"Кривбасс" сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице (39 очков), а "ЛНЗ" имеет 11-ю строчку (27 баллов).

26 тур УПЛ сезона 2024/25

26 апреля, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

Судья: Коваленко Андрей (Полтава)

ЛНЗ (Черкассы) - Кривбасс (Кривой Рог) 0:0

По теме
yellow-arrow
Верес - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Первая нулевая ничья для гостей. Ингулец – ЛНЗ 0:0. Обзор матча
yellow-arrow
Велетень феерит. Шахтер сократил счет, но Колос сразу забил четвертый гол
Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости