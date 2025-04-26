УПЛ. ЛНЗ - Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

Нулевую ничью расписали черкасский "ЛНЗ" и криворожский "Кривбасс" в 26-м туре чемпионата Украины. Спокойный первый тайм сменил напряженный второй, но голов не принес.

"Кривбасс" сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице (39 очков), а "ЛНЗ" имеет 11-ю строчку (27 баллов).

26 тур УПЛ сезона 2024/25

26 апреля, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

Судья: Коваленко Андрей (Полтава)

ЛНЗ (Черкассы) - Кривбасс (Кривой Рог) 0:0