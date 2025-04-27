УПЛ. Колос - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

"Колос" и "Полесье“ играют вничью. Победу имели возможность вырвать обе команды, но в итоге получат по 1 баллу.

"Колос" пока занимает 10-е место в таблице. "Полесье" располагается на 4-й строчке.

VBET Лига. 26-й тур

27 апреля. Ковалевка. "Колос"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Колос" - "Полесье" 1:1

Голы: Великан 56 - Сарапий 46