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УПЛ. Колос - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Видео
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Второй тайм подарил голы

УПЛ. Колос - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Колос

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"Колос" и "Полесье“ играют вничью. Победу имели возможность вырвать обе команды, но в итоге получат по 1 баллу.

"Колос" пока занимает 10-е место в таблице. "Полесье" располагается на 4-й строчке.

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27 апреля. Ковалевка. "Колос"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Колос" - "Полесье" 1:1

Голы: Великан 56 - Сарапий 46

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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