УПЛ. Колос - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Второй тайм подарил голы
Фото: Колос
"Колос" и "Полесье“ играют вничью. Победу имели возможность вырвать обе команды, но в итоге получат по 1 баллу.
"Колос" пока занимает 10-е место в таблице. "Полесье" располагается на 4-й строчке.
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27 апреля. Ковалевка. "Колос"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
"Колос" - "Полесье" 1:1
Голы: Великан 56 - Сарапий 46
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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