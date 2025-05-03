Лидер проявил себя во всей красе. Ингулец – Динамо 0:4. Обзор матча и видео голов
Без шансов
Динамо
"Динамо" приезжало на поле своего принципиального соперника. Но для игры с "Ингульцом".
Гостям лишь под занавес первого тайма удалось открыть и практически сразу же удвоить счёт. Первый гол хозяева забили сами себе, а второй оформил Шапаренко.
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Во втором тайме сценарий повторился. Две минуты, два гола, разгромный счёт.
В турнирной таблице "Ингулец" занимает 15-е место с 20-ю баллами, "Динамо" - лидер с 67-ю очками.
Украинская Премьер-Лига. 27-й тур, Александрия
Ингулец – Динамо 0:4
Голы: Дихтярук (28, а.г), Шапаренко (40), Михайленко (55), Ванат (57)
Видеообзор матча:
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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