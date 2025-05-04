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УПЛ. ЛНЗ - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча

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У черкасцев проблемы

УПЛ. ЛНЗ - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ЛНЗ

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"ЛНЗ" не побеждает уже 6 матчей подряд. В 27-м туре УПЛ команда упустила победу над "Зарей".

Первый тайм не принес много голевых моментов, поэтому завершился закономерной нулевой ничьей. Во втором Вантух своим автоголом дал надежду хозяевам на положительный результат. Однако впоследствии Будковский выровнял положение.

"ЛНЗ" находится прямо возле зоны переходных матчей. "Заря" хорошо себя чувствует на 7-й строчке.

27-й тур УПЛ

Черкассы. "Центральный"

"ЛНЗ" - "Заря“ 1:1

Голы: Вантух (аг), 47 - Будковский, 61

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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