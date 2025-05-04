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Дерби удалось на славу. Металлист 1925 - Металлист 2:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча

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Хозяева спаслись

Дерби удалось на славу. Металлист 1925 - Металлист 2:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Металіст 1925

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Харьковское дерби в очередном туре Первой лиги завершилось результативной ничьей. "Металлист" вел в 2 мяча, но впоследствии потерял преимущество.

"Металлист 1925" занимает четвертое место в таблице, имея 32 очка. Другая харьковская команда размещается на 7-й позиции (27 очков).

Первая лига

Группа "Чемпионская". Пятый тур

"Металлист 1925" - "Металлист“ 2:2

Голы: Рашица (64), Ари Моура (70) - Гомес (19), Дигтярь (48)

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Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
DIVISPORT
Опубликовал: Виктор Иванчук
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