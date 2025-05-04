Дерби удалось на славу. Металлист 1925 - Металлист 2:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Хозяева спаслись
Фото: Металіст 1925
Харьковское дерби в очередном туре Первой лиги завершилось результативной ничьей. "Металлист" вел в 2 мяча, но впоследствии потерял преимущество.
"Металлист 1925" занимает четвертое место в таблице, имея 32 очка. Другая харьковская команда размещается на 7-й позиции (27 очков).
Первая лига
Группа "Чемпионская". Пятый тур
"Металлист 1925" - "Металлист“ 2:2
Голы: Рашица (64), Ари Моура (70) - Гомес (19), Дигтярь (48)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:DIVISPORT
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Близок к соглашению. Представители Шахтёра встретились с кандидатом на замену Пушичу
- Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
- УПЛ. ЛНЗ - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000