УПЛ. Оболонь - ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча

Равная игра "Оболони" и "ЛНЗ" завершилась нулевой ничьей. Команды поочередно владели инициативой, но забить никто не сумел.

Киевляне и черкасцы сравнялись по очкам с "Колосом" - у всех по 29. "Оболонь“ сейчас имеет 10-е место, а "ЛНЗ" - 11-е.

28-й тур УПЛ

Киев. "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "ЛНЗ" 0:0