УПЛ. Оболонь - ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча
Опасные моменты с игры
Фото: Оболонь
Равная игра "Оболони" и "ЛНЗ" завершилась нулевой ничьей. Команды поочередно владели инициативой, но забить никто не сумел.
Киевляне и черкасцы сравнялись по очкам с "Колосом" - у всех по 29. "Оболонь“ сейчас имеет 10-е место, а "ЛНЗ" - 11-е.
28-й тур УПЛ
Киев. "Оболонь Арена"
"Оболонь" - "ЛНЗ" 0:0
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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