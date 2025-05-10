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УПЛ. Оболонь - ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча

Видео
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Опасные моменты с игры

УПЛ. Оболонь - ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча

Фото: Оболонь

Новина українською

Равная игра "Оболони" и "ЛНЗ" завершилась нулевой ничьей. Команды поочередно владели инициативой, но забить никто не сумел.

Киевляне и черкасцы сравнялись по очкам с "Колосом" - у всех по 29. "Оболонь“ сейчас имеет 10-е место, а "ЛНЗ" - 11-е.

28-й тур УПЛ

Киев. "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "ЛНЗ" 0:0

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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