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Ковалевцы добыли билет в следующий сезон УПЛ. Кривбасс - Колос 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Гости взяли максимум

Ковалевцы добыли билет в следующий сезон УПЛ. Кривбасс - Колос 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Кривбас

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Быстрый гол Теллеса стал единственным в матче "Кривбасс" - "Колос", поэтому гости забирают 3 очка. Криворожане пытались отыграться, но ни одна атака результата не принесла.

"Кривбасс" теряет важные баллы в борьбе за еврокубки. Он занимает шестое место. Ковалевцы, зато обеспечили себе место в УПЛ а следующий сезон - у них 10-я строчка.

28-й тур УПЛ

Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" - "Колос" 0:1

Гол: Теллес, 8

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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