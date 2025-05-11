Ковалевцы добыли билет в следующий сезон УПЛ. Кривбасс - Колос 0:1. Видео гола и обзор матча

Быстрый гол Теллеса стал единственным в матче "Кривбасс" - "Колос", поэтому гости забирают 3 очка. Криворожане пытались отыграться, но ни одна атака результата не принесла.

"Кривбасс" теряет важные баллы в борьбе за еврокубки. Он занимает шестое место. Ковалевцы, зато обеспечили себе место в УПЛ а следующий сезон - у них 10-я строчка.

28-й тур УПЛ

Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" - "Колос" 0:1

Гол: Теллес, 8