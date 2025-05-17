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Последний домашний матч сезона на мажорной ноте. Кривбасс – Оболонь 1:0. Обзор матча и видео голов

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Сохранили шансы на еврокубки

Последний домашний матч сезона на мажорной ноте. Кривбасс – Оболонь 1:0. Обзор матча и видео голов

Фк Кривбас

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"Кривбасс" принимал "Оболонь" в 29-м туре УПЛ.

Криворожский клуб открыл счёт во втором тайме. На 47-м минуте отметился Денис Кузик. Для футболиста – это второй гол в УПЛ.

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Но приятные новости поступили с Киевской области – конкурент "Кривбасса" за 4-е место уступил "Колосу" и у криворожского клуба всё же есть надежда на попадание в еврокубки. Свою задачу они выполнили.

В турнирной таблице "Кривбасс" занимает 6-е место с 46-ю баллами, "Оболонь" - 11-я с 29-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 29-й тур, Кривой Рог

Кривбасс – Оболонь 1:0

Голы: Кузик (47)

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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