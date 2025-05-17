Первая Лига. Металлист 1925 - Эпицентр 1:3. Видео голов и обзор матча
Харьковчане играют с огнем
Фото: Епіцентр
В центральном матче 7-го раунда чемпионской группы Первой лиги "Эпицентр" переиграл "Металлист 1925". Таким образом, харьковчане рискуют остаться без прямой путевки в УПЛ.
Сейчас у "Металлиста 1925" вторая позиция и 35 очков. Столько же баллов у "Полтавы", которая еще не играла матч этого тура. "Эпицентр", напомним, еще раньше стал чемпионом Первой лиги.
Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур
Металлист 1925 - Эпицентр 1:3
Голы: Юрченко (27) - Кравчук (12), Бендера (44), Беженар (51)
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Источник:Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
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