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Первая Лига. Металлист 1925 - Эпицентр 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Харьковчане играют с огнем

Первая Лига. Металлист 1925 - Эпицентр 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Епіцентр

Новина українською

В центральном матче 7-го раунда чемпионской группы Первой лиги "Эпицентр" переиграл "Металлист 1925". Таким образом, харьковчане рискуют остаться без прямой путевки в УПЛ.

Сейчас у "Металлиста 1925" вторая позиция и 35 очков. Столько же баллов у "Полтавы", которая еще не играла матч этого тура. "Эпицентр", напомним, еще раньше стал чемпионом Первой лиги.

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

Металлист 1925 - Эпицентр 1:3

Голы: Юрченко (27) - Кравчук (12), Бендера (44), Беженар (51)

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Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
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