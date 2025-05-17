Первая Лига. Металлист 1925 - Эпицентр 1:3. Видео голов и обзор матча

В центральном матче 7-го раунда чемпионской группы Первой лиги "Эпицентр" переиграл "Металлист 1925". Таким образом, харьковчане рискуют остаться без прямой путевки в УПЛ.

Сейчас у "Металлиста 1925" вторая позиция и 35 очков. Столько же баллов у "Полтавы", которая еще не играла матч этого тура. "Эпицентр", напомним, еще раньше стал чемпионом Первой лиги.

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

Металлист 1925 - Эпицентр 1:3

Голы: Юрченко (27) - Кравчук (12), Бендера (44), Беженар (51)