УПЛ. Александрия - Верес 3:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Феерический первый тайм от хозяев
Фото: Олександрія
"Александрия" уверенно переиграла "Верес" и официально получила серебряные медали УПЛ. Это исторический успех для клуба.
Команда Ротаня полностью "смела" ровенчан в первом тайме, оформив 3 гола. После перерыва гости отквитали один мяч, но все было под контролем "Александрии".
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18 мая. Александрия. "Ника"
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
"Александрия" - "Верес" 3:1
Голы: Цара 5, 21, Ковалец 36 - Гайдучик 47
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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