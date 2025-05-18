УПЛ. Александрия - Верес 3:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

"Александрия" уверенно переиграла "Верес" и официально получила серебряные медали УПЛ. Это исторический успех для клуба.

Команда Ротаня полностью "смела" ровенчан в первом тайме, оформив 3 гола. После перерыва гости отквитали один мяч, но все было под контролем "Александрии".

VBET Лига. 29-й тур

18 мая. Александрия. "Ника"

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

"Александрия" - "Верес" 3:1

Голы: Цара 5, 21, Ковалец 36 - Гайдучик 47