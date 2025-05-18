УПЛ. Ингулец - Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтер" официально стал бронзовым призером УПЛ. Несмотря на победу, дончане не смогли рассчитывать на серебро, ведь в параллельной игре 3 очка получила "Александрия".

Команда Пушича снова пощекотала нервы болельщикам, ведь после первого тайма была зафиксирована ничья 1:1. Однако за 20 минут до конца матча "Шахтер" разыгрался. Дубли оформили Бондаренко и Судаков.

УПЛ. 29-й тур

Львов. Стадион "Украина"

Арбитр в поле - Анастасия Романюк

"Ингулец" - "Шахтер" 1:4

Голы: Волохатый 17 - Бондаренко 2, Судаков 69, Судаков 73, Бондаренко 90+1