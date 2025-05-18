  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. УПЛ. Ингулец - Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

В тренде

УПЛ. Ингулец - Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Дубли Бондаренко и Судакова

УПЛ. Ингулец - Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Шахтар

Новина українською

Донецкий "Шахтер" официально стал бронзовым призером УПЛ. Несмотря на победу, дончане не смогли рассчитывать на серебро, ведь в параллельной игре 3 очка получила "Александрия".

Команда Пушича снова пощекотала нервы болельщикам, ведь после первого тайма была зафиксирована ничья 1:1. Однако за 20 минут до конца матча "Шахтер" разыгрался. Дубли оформили Бондаренко и Судаков.

УПЛ. 29-й тур

Львов. Стадион "Украина"

Арбитр в поле - Анастасия Романюк

"Ингулец" - "Шахтер" 1:4

Голы: Волохатый 17 - Бондаренко 2, Судаков 69, Судаков 73, Бондаренко 90+1

По теме
yellow-arrow
"Для меня это даже более важно": Пушич – об отношении игроков к последним поединкам
yellow-arrow
Всем шампанское. Эмоции Александрии после завоевания исторического серебра
yellow-arrow
УПЛ. Александрия - Верес 3:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости