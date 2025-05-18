Сильнейшего не определили. ЛНЗ – Ворскла 0:0. Обзор матча и видео голов

В предпоследнем туре УПЛ встречались "ЛНЗ" и "Ворскла".

Задача полтавчан была приблизиться к сохранению своего места в УПЛ. Команда пыталась забить гол, но ворота "ЛНЗ" были под замком.

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Не порадовали клубы зрителей забитыми голами, но "ЛНЗ" от этого только выиграл – команда сохранила прописку в УПЛ на следующий сезон и обновила клубный рекорд по серии ничьих – теперь их 5 и серия продолжается.

В турнирной таблице "ЛНЗ" занимает 11-е место с 30-ю баллами, "Ворскла" - 13-я с 26-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 29-й тур, Черкассы

ЛНЗ – Ворскла 0:0