Сильнейшего не определили. ЛНЗ – Ворскла 0:0. Обзор матча и видео голов
Но выиграли от этого хозяева
upl.ua
В предпоследнем туре УПЛ встречались "ЛНЗ" и "Ворскла".
Задача полтавчан была приблизиться к сохранению своего места в УПЛ. Команда пыталась забить гол, но ворота "ЛНЗ" были под замком.
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Не порадовали клубы зрителей забитыми голами, но "ЛНЗ" от этого только выиграл – команда сохранила прописку в УПЛ на следующий сезон и обновила клубный рекорд по серии ничьих – теперь их 5 и серия продолжается.
В турнирной таблице "ЛНЗ" занимает 11-е место с 30-ю баллами, "Ворскла" - 13-я с 26-ю очками.
Украинская Премьер-Лига. 29-й тур, Черкассы
ЛНЗ – Ворскла 0:0
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