Выбрались из зоны вылета. Левый Берег – Рух 1:0. Обзор матча и видео голов
Задача-минимум решена
Фото - Лівий берег
В Киеве "Левый берег" играл с "Рухом".
Львовская команда все свои задачи решила заранее и могла поэкспериментировать. Так за команду дебютировал 17-летний вратарь Егор Клименко.
У "Левого берега" была задача выбраться из зоны вылета, в которой они оказались после матча с "Ингульцом". Клуб с ней справился усилиями Дмитрия Шастала.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Всё решится для киевской команды в последнем туре.
В турнирной таблице "Левый берег" - 14-й с 26-ю баллами, "Рух" - 7-й с 37-ю очками.
Украинская Премьер-Лига. 29-й тур, Киев
Левый Берег – Рух 1:0
Гол: Шастал (15)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире
- Ожидаемо. Определился евротурнир, в котором в следующем сезоне сыграет Динамо
- УПЛ. Александрия - Верес 3:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000