Выбрались из зоны вылета. Левый Берег – Рух 1:0. Обзор матча и видео голов

В Киеве "Левый берег" играл с "Рухом".

Львовская команда все свои задачи решила заранее и могла поэкспериментировать. Так за команду дебютировал 17-летний вратарь Егор Клименко.

У "Левого берега" была задача выбраться из зоны вылета, в которой они оказались после матча с "Ингульцом". Клуб с ней справился усилиями Дмитрия Шастала.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всё решится для киевской команды в последнем туре.

В турнирной таблице "Левый берег" - 14-й с 26-ю баллами, "Рух" - 7-й с 37-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 29-й тур, Киев

Левый Берег – Рух 1:0

Гол: Шастал (15)