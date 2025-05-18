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Выбрались из зоны вылета. Левый Берег – Рух 1:0. Обзор матча и видео голов

Видео

Задача-минимум решена

Выбрались из зоны вылета. Левый Берег – Рух 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Лівий берег

Новина українською

В Киеве "Левый берег" играл с "Рухом".

Львовская команда все свои задачи решила заранее и могла поэкспериментировать. Так за команду дебютировал 17-летний вратарь Егор Клименко.

У "Левого берега" была задача выбраться из зоны вылета, в которой они оказались после матча с "Ингульцом". Клуб с ней справился усилиями Дмитрия Шастала.

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Всё решится для киевской команды в последнем туре.

В турнирной таблице "Левый берег" - 14-й с 26-ю баллами, "Рух" - 7-й с 37-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 29-й тур, Киев

Левый Берег – Рух 1:0

Гол: Шастал (15)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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