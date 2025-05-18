Всем шампанское. Эмоции Александрии после завоевания исторического серебра

После победы в домашней встрече против "Вереса" (3:1) "горожане" гарантировали второе место по итогам УПЛ 2024/25. Подопечные Ротаня сохранили отрыв от донецкого "Шахтера" в 5 баллов за один тур до завершения первенства.

Наставник главной сенсации пришел во флеш-зону УПЛ.ТБ после встречи. Но Руслану Петровичу было сложно давать комментарий, поскольку его игроки решили не ждать окончания всех медийных ритуалов и начали праздновать.

Футболисты вице-чемпиона Украины щедро наградили своего тренера шампанским. Правда, напиток выливали на него, а не употребляли традиционным образом.

