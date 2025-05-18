Всем шампанское. Эмоции Александрии после завоевания исторического серебра
Год назад в это вряд ли могли поверить
Фото: ФК Олександрія
После победы в домашней встрече против "Вереса" (3:1) "горожане" гарантировали второе место по итогам УПЛ 2024/25. Подопечные Ротаня сохранили отрыв от донецкого "Шахтера" в 5 баллов за один тур до завершения первенства.
Читайте такжеРешение за Ротанем. Александрия ведет активные переговоры с главным тренером, - Источник
Наставник главной сенсации пришел во флеш-зону УПЛ.ТБ после встречи. Но Руслану Петровичу было сложно давать комментарий, поскольку его игроки решили не ждать окончания всех медийных ритуалов и начали праздновать.
Футболисты вице-чемпиона Украины щедро наградили своего тренера шампанским. Правда, напиток выливали на него, а не употребляли традиционным образом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ, Футбольний Сектор
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Динамо стало чемпионом Украины. Известно, какой это по счету титул для киевлян
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Ингулец - Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000