"Для меня это даже более важно": Пушич – об отношении игроков к последним поединкам

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич – о победном матче с "Ингульцом" (4:1).

"Вы знаете, каков конец сезона после победы в кубковом финале. Оставалось две игры, и найти стопроцентную мотивацию нелегко. Тем не менее я очень горжусь ребятами и тем, что они сегодня показали, их отношением, характером и нашим стилем игры.

Для меня это даже более важно – как они ведут эту игру, как подходят к ней. И они действовали очень качественно и профессионально, имели много энергии, показывали хороший футбол. Я рад, что мы победили в этом матче, потому что это в нашем ДНК, мы должны побеждать постоянно. Как я уже говорил, это непросто, потому что мы уже завершили сезон, и по опыту последние встречи всегда очень сложные с точки зрения мотивации".