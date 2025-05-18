"Для меня это даже более важно": Пушич – об отношении игроков к последним поединкам
Горняки выиграли, но Александрия также не подвела своих болельщиков
Фото: Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич – о победном матче с "Ингульцом" (4:1).
"Вы знаете, каков конец сезона после победы в кубковом финале. Оставалось две игры, и найти стопроцентную мотивацию нелегко. Тем не менее я очень горжусь ребятами и тем, что они сегодня показали, их отношением, характером и нашим стилем игры.
Для меня это даже более важно – как они ведут эту игру, как подходят к ней. И они действовали очень качественно и профессионально, имели много энергии, показывали хороший футбол. Я рад, что мы победили в этом матче, потому что это в нашем ДНК, мы должны побеждать постоянно. Как я уже говорил, это непросто, потому что мы уже завершили сезон, и по опыту последние встречи всегда очень сложные с точки зрения мотивации".
"В предыдущем матче несколько футболистов травмировались, и это был слишком большой риск – выпускать этих ребят на всю игру или со старта. Ведь я знаю, обязан также заботиться о футболистах и гарантировать, чтобы они были в форме на будущее.
Именно поэтому мы прибегли к ротации, и ребята, которые вышли на замену, очень хорошо выступили. Все игроки, которые выходили на поле, выполнили свои задачи на сто процентов, были сфокусированы и настроены победить, поэтому было приятно наблюдать за ними, и я очень доволен победой и выступлением всех своих игроков", – заявил наставник.
В последнем туре "оранжево-черные" будут играть против "Руха".
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