Интрига держалась до конца. Агробизнес – Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Борьба за стыковые матчи УПЛ держалась до финального свистка.

"Металлист 1925" подходил к матчу на четвёртом месте турнирной таблицы, "Агробизнес" был пятым.

Болельщики увидели голы во втором тайме. Сначала забили хозяева – в начале второго тайма счёт открыл Войтиховский. Харьковский коллектив ответил на 90-й минуте.

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В параллельном матче "Эпицентр" обыграл "Кудривку" и это позволило харьковчанам подняться на третье место турнирной таблицы.

В стыковых матчах "Металлист 1925" сыграет с "Левыми Берегом".

Первая Лига. Чемпионская группа. 8-й тур, Волочиск

Агробизнес – Металлист 1925 1:1

Голы: Войтиховский (55) – Мба (90)

Видеообзор матча: