Интрига держалась до конца. Агробизнес – Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов
Сумасшедший матч
Фото: ФК Металіст 1925
Борьба за стыковые матчи УПЛ держалась до финального свистка.
"Металлист 1925" подходил к матчу на четвёртом месте турнирной таблицы, "Агробизнес" был пятым.
Болельщики увидели голы во втором тайме. Сначала забили хозяева – в начале второго тайма счёт открыл Войтиховский. Харьковский коллектив ответил на 90-й минуте.
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В параллельном матче "Эпицентр" обыграл "Кудривку" и это позволило харьковчанам подняться на третье место турнирной таблицы.
В стыковых матчах "Металлист 1925" сыграет с "Левыми Берегом".
Первая Лига. Чемпионская группа. 8-й тур, Волочиск
Агробизнес – Металлист 1925 1:1
Голы: Войтиховский (55) – Мба (90)
Видеообзор матча:
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