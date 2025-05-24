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Интрига держалась до конца. Агробизнес – Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Видео

Сумасшедший матч

Интрига держалась до конца. Агробизнес – Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Металіст 1925

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Борьба за стыковые матчи УПЛ держалась до финального свистка.

"Металлист 1925" подходил к матчу на четвёртом месте турнирной таблицы, "Агробизнес" был пятым.

Болельщики увидели голы во втором тайме. Сначала забили хозяева – в начале второго тайма счёт открыл Войтиховский. Харьковский коллектив ответил на 90-й минуте.

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В параллельном матче "Эпицентр" обыграл "Кудривку" и это позволило харьковчанам подняться на третье место турнирной таблицы.

В стыковых матчах "Металлист 1925" сыграет с "Левыми Берегом".

Первая Лига. Чемпионская группа. 8-й тур, Волочиск

Агробизнес – Металлист 1925 1:1

Голы: Войтиховский (55) – Мба (90)

Видеообзор матча:

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Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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