Еврокубковый финал. Полесье - Кривбасс 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Напряжение до последней секунды
Фото: Полісся
Ничья в матче с "Кривбассом" позволила "Полесью" выйти в еврокубки. Именно житомиряне финишируют четвертыми.
В параллельной игре "Карпаты" проиграли "Заре", поэтому "Полесью" не хватило одного балла. "Кривбасс" завершает сезон пятым.
30-й тур УПЛ
Житомир. "Центральный"
"Полесье" - "Кривбасс“ 1:1
Голы: Батиста, 50 - Твердохлеб, 30
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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