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  4. Еврокубковый финал. Полесье - Кривбасс 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

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Еврокубковый финал. Полесье - Кривбасс 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Видео

Напряжение до последней секунды

Еврокубковый финал. Полесье - Кривбасс 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Полісся

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Ничья в матче с "Кривбассом" позволила "Полесью" выйти в еврокубки. Именно житомиряне финишируют четвертыми.

В параллельной игре "Карпаты" проиграли "Заре", поэтому "Полесью" не хватило одного балла. "Кривбасс" завершает сезон пятым.

30-й тур УПЛ

Житомир. "Центральный"

"Полесье" - "Кривбасс“ 1:1

Голы: Батиста, 50 - Твердохлеб, 30

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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