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КМ. Канада - Украина 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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КМ. Канада - Украина 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины проводит матч против Канады в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. В первом тайме хозяева разгромили "сине-желтых", отправив в их ворота 3 мяча.

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Canadian Shield (контрольный матч)

07.06.2025. ВМО Филд, Торонто

Канада - Украина 3:0 (продолжается)

Голы: Дэвид 4, 24, Эммануэль 31

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Бандера - герой (Харьков)
08.06.2025 в 00:23
Ребров - позор Украины ((((((((
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Комментарии 1
Бандера - герой (Харьков)
08.06.2025 в 00:23
Ребров - позор Украины ((((((((
sticker
Ответить
0
0

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