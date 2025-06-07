КМ. Канада - Украина 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Как всегда - проблемы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проводит матч против Канады в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. В первом тайме хозяева разгромили "сине-желтых", отправив в их ворота 3 мяча.
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Перший пропущений гол збірної України.— Football Fan (@petrzel91535) June 7, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/pwfXEMYqfP
На екваторі першого тайму Україна пропустила вдруге— Football Fan (@petrzel91535) June 7, 2025
Відео: One pic.twitter.com/tWEuXhsbvI
Швидкий пропущений третій гол— Football Fan (@petrzel91535) June 7, 2025
Відео: One pic.twitter.com/8JBE4eTVVP
Canadian Shield (контрольный матч)
07.06.2025. ВМО Филд, Торонто
Канада - Украина 3:0 (продолжается)
Голы: Дэвид 4, 24, Эммануэль 31
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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