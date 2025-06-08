КМ. Канада - Украина 4:2. Видео голов и обзор матча
Как всегда - проблемы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проводит матч против Канады в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. В первом тайме хозяева разгромили "сине-желтых", отправив в их ворота 3 мяча.
Canadian Shield (контрольный матч)
07.06.2025. ВМО Филд, Торонто
Канада - Украина 4:2
Голы: Дэвид 4, 24, Промис Дэвид 31, Бьюкенен, 81 - Забарный 89, Зинченко (92, пен)
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Источник:Megogo
Опубликовал: Виктор Иванчук
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08.06.2025 в 00:23
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