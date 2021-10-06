Первый блин комом. Жилстрой-1 проиграл Реалу в 1-м туре женской ЛЧ
Реал был получше и довел свое превосходство
Real Madrid C.F.
Харьковский Жилстрой-1 стартовал в группе Лиги чемпионов домашним матчем с Реалом, и стартовал неудачно – с поражения.
Со старта матча команды действовали аккуратно, ведя своеобразную разведку, однако примерно к середине тайма Реал постепенно прибирал инициативу и все чаще проникал на чужую половину поля с потенциальными обострениями.
В итоге, этот, хоть и небольшой перевес гостей, принес результат – на 34-й минуте Наварро после неразберихи в рядах харьковчанок и неудачного отскока протолкнула мяч в сетку.
После перерыва суть игры не поменялась – мадридки больше контролировали мяч, однако особо воротам не угрожали.
Жилстрой-1 попытался добавить в концовке, однако навал украинкам не удался, более того, харьковчанки пару раз чуть не пропустили в контратаках.
Как итог – первое поражение в группе, и нужно признать, что вполне по делу. Мадрид был сильнее, мощнее и спокойно, хоть и с миниальным счетом довел свое превосходство.
Отметим, что во втором туре украинки 13 октября сыграют на выезде с ПСЖ.
Жилстрой-1 – Реал 0:1
Гол: Наварро (34)
Предупреждения: Сарноса, Меллер, Лусия Родриргес
Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Любовь Шматко, Воронина (Басанская, 65), Петрик, Хаванская, Шевчук, Бойченко, Садыкоглу (Воронина, 86), Овдийчук
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