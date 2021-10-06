Первый блин комом. Жилстрой-1 проиграл Реалу в 1-м туре женской ЛЧ

Харьковский Жилстрой-1 стартовал в группе Лиги чемпионов домашним матчем с Реалом, и стартовал неудачно – с поражения.

Со старта матча команды действовали аккуратно, ведя своеобразную разведку, однако примерно к середине тайма Реал постепенно прибирал инициативу и все чаще проникал на чужую половину поля с потенциальными обострениями.

В итоге, этот, хоть и небольшой перевес гостей, принес результат – на 34-й минуте Наварро после неразберихи в рядах харьковчанок и неудачного отскока протолкнула мяч в сетку.

После перерыва суть игры не поменялась – мадридки больше контролировали мяч, однако особо воротам не угрожали.

Жилстрой-1 попытался добавить в концовке, однако навал украинкам не удался, более того, харьковчанки пару раз чуть не пропустили в контратаках.

Читайте также Женская сборная Украины в спарринге одолела турчанок

Как итог – первое поражение в группе, и нужно признать, что вполне по делу. Мадрид был сильнее, мощнее и спокойно, хоть и с миниальным счетом довел свое превосходство.

Отметим, что во втором туре украинки 13 октября сыграют на выезде с ПСЖ.

Жилстрой-1 – Реал 0:1

Гол: Наварро (34)

Предупреждения: Сарноса, Меллер, Лусия Родриргес

Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Любовь Шматко, Воронина (Басанская, 65), Петрик, Хаванская, Шевчук, Бойченко, Садыкоглу (Воронина, 86), Овдийчук