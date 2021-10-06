  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Первый блин комом. Жилстрой-1 проиграл Реалу в 1-м туре женской ЛЧ
В тренде

Первый блин комом. Жилстрой-1 проиграл Реалу в 1-м туре женской ЛЧ

Женский футбол
Обновлено
(1 голосов)

Реал был получше и довел свое превосходство

Первый блин комом. Жилстрой-1 проиграл Реалу в 1-м туре женской ЛЧ

Real Madrid C.F.

Новина українською

Харьковский Жилстрой-1 стартовал в группе Лиги чемпионов домашним матчем с Реалом, и стартовал неудачно – с поражения.

Со старта матча команды действовали аккуратно, ведя своеобразную разведку, однако примерно к середине тайма Реал постепенно прибирал инициативу и все чаще проникал на чужую половину поля с потенциальными обострениями.

В итоге, этот, хоть и небольшой перевес гостей, принес результат – на 34-й минуте Наварро после неразберихи в рядах харьковчанок и неудачного отскока протолкнула мяч в сетку.

После перерыва суть игры не поменялась – мадридки больше контролировали мяч, однако особо воротам не угрожали.

Жилстрой-1 попытался добавить в концовке, однако навал украинкам не удался, более того, харьковчанки пару раз чуть не пропустили в контратаках.

Читайте такжеЖенская сборная Украины в спарринге одолела турчанок

Как итог – первое поражение в группе, и нужно признать, что вполне по делу. Мадрид был сильнее, мощнее и спокойно, хоть и с миниальным счетом довел свое превосходство.

Отметим, что во втором туре украинки 13 октября сыграют на выезде с ПСЖ.

Жилстрой-1 – Реал 0:1

Гол: Наварро (34)

Предупреждения: Сарноса, Меллер, Лусия Родриргес

Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Любовь Шматко, Воронина (Басанская, 65), Петрик, Хаванская, Шевчук, Бойченко, Садыкоглу (Воронина, 86), Овдийчук

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Жилстрой-1 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...