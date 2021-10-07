Тренер Жилстроя-1: Не достигли цели в матче с Реалом, но все девчонки были великолепны

Главный тренер "Жилстроя-1" Валентина Котик прокомментировала поражение "Реалу" (0:1) в 1-м туре группы женской ЛЧ.

"Мы не достигли своей цели, но все девчонки были великолепны. Мы хорошо начали, и у нас были шансы забить. Потом пропустили тот гол, который выбил нас из колеи. Мы слишком торопились и допускали ошибки из-за этого.

Думаю, причина в том, что нам не хватает опыта. Мы новички на этом уровне. Возможно, мы не до конца верили в себя. Но мы увидели, что можем конкурировать с таким соперником. Нужно много работать и продолжать начатое дело", – приводит слова Котик пресс-служба УЕФА.