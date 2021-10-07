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Тренер Жилстроя-1: Не достигли цели в матче с Реалом, но все девчонки были великолепны

Женский футбол
(1 голосов)

Украинки проиграли в 1-м туре группы женской ЛЧ

Тренер Жилстроя-1: Не достигли цели в матче с Реалом, но все девчонки были великолепны

фото - ФК Житлобуд-1

Новина українською

Главный тренер "Жилстроя-1" Валентина Котик прокомментировала поражение "Реалу" (0:1) в 1-м туре группы женской ЛЧ.

"Мы не достигли своей цели, но все девчонки были великолепны. Мы хорошо начали, и у нас были шансы забить. Потом пропустили тот гол, который выбил нас из колеи. Мы слишком торопились и допускали ошибки из-за этого.

Думаю, причина в том, что нам не хватает опыта. Мы новички на этом уровне. Возможно, мы не до конца верили в себя. Но мы увидели, что можем конкурировать с таким соперником. Нужно много работать и продолжать начатое дело", – приводит слова Котик пресс-служба УЕФА.

Напомним, во втором туре украинки 13 октября сыграют на выезде с "ПСЖ".

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В статье: Реал (Мадрид) Жилстрой-1 (Харьков)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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Lowdown-truth (Київ)
07.10.2021 в 15:36
Я навіть подивився гру, насправді цей матч був схожим на такий-собі чоловічий футбол, не те що матч Ліона, де вони навіть бігли якось не так як ми звикли бачити
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2.dc (Николаев)
07.10.2021 в 15:36
Это дорогого стоит, когда Тренер так отмечает свою команду в проигранном матче.
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