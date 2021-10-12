Тренер Динамо: У женского футбола в Украине есть будущее

Главный тренер женской команды "Динамо" Владимир Пятенко в интервью официальному сайту киевлян рассказал о работе в клубе, результатах команды, а также перспективах женского футбола в Украине.

- Женская команда "бело-синих" демонстрирует хорошие результаты, лидирует в турнирной таблице. Как осуществлялся отбор футболисток?

- У нас были сборы, мы приглашали на просмотр девочек. 7 июля собрались, и было около месяца на подготовку к чемпионату. Команда состоит из футболисток разных возрастов из нескольких учебных учреждений, кто-то еще учится в школе.

- Позади 6 туров Первой лиги и, кажется, уже определились лидеры команды?

- Да, разумеется. Уже сформировался костяк, но есть и новые футболистки.

- Какой график работы? Как часто проводятся тренировки? На что делаете акцент на занятиях?

- Каждый день тренируемся. Работаем над всем в комплексе. Если будем делать акцент на определенный аспект, не будет баланса.

- Несколько необычен для украинской футбольной общественности женский чемпионат и в целом женский футбол. Вы много лет проработали с мужскими командами. Какие главные отличия женского и мужского футбола?

- Конечно, это необычно, но думаю, в любом случае и украинские клубы и УЕФА пришли к тому, что женский футбол требует внимания. В Украине он был, а потом все сошло на нет. Думаю, у женского футбола в нашей стране есть будущее.

Главные отличия между мужским и женским футболом - не такие скорости и техника. Думаю, в таких больших клубах, как "Динамо", "Шахтер", "Металлист", "Днепр", скоро будут в структуре женские группы, начиная с U14.

- Необходим ли особенный подход к футболисткам?

- Естественно, это же девочки. Есть некоторые моменты, которые надо учитывать. Но это профессиональная команда, которая требует такого же отношения, как и мужская. И мы девочкам стараемся привить это - профессиональное отношение к делу.

- Сам факт выступлений за киевский клуб добавляет мотивации футболисткам?

- Конечно, это бренд, большой клуб. Это для них честь. Они, в свою очередь, делают от себя все возможное, чтобы соответствовать киевскому "Динамо". Девочки молодцы, они прогрессируют, развиваются и большой плюс, что руководство клуба поддерживает нас во всех начинаниях, не отказывает в наших просьбах, платят зарплаты, стипендии. У нас есть все условия для работы. Нашими совместными усилиями и девочки будут развиваться и женская команда в целом.

- Наблюдая за играми и чемпионатом есть ощущение, что не все клубы могут обеспечить условия для участия в турнире. Например, врачи "Динамо" оказывают помощь на поле не только своим игрокам, но и соперницам. Также в домашней игре "Динамо" с ДЮСШ № 1 хмельницкой команде не было кем заменить травмированного голкипера. Не было ли поспешным решение обязать украинские клубы создать женские команды? Либо все может прийти в норму со временем?

- Конечно, все со временем придет. Такие клубы, как "Динамо" и "Шахтер", "Кривбасс", "Мариуполь" профессионально подходят к этому делу. Достаточно много новых клубов появилось, однако им еще тяжело, но, опять же, если этого не делать, и женского футбола не будет. Все в процессе, ничего не бывает сразу, и маленькие клубы придут к профессионализму и все будет развиваться.

- Селекция будет осуществляться каждый год?

- Селекция никогда не прекращается. Это профессиональная команда, такая же, как и мужская. Конкуренция - двигатель всего. Со своей стороны тоже следим за девочками. Есть уже наметки, зимой будут новые футболистки в команде. Все движется потихоньку, в этом направлении мы работаем и с лета и сейчас. Находим футболисток, разговариваем с ними, приглашаем к себе.

- В женском футболе большое значение имеет эмоциональная сторона?

- Конечно, психология отличается от мужской. Приходим к общему пониманию, у наших девочек большой прогресс. Они осознают, что футбол - это их жизнь, предназначение. До попадания в "Динамо" для них это было развлечение. Сейчас для них это работа, они понимают, что этим можно зарабатывать, а это дополнительный стимул и мотивация. Также приятно, что болельщики приходят на наши игры. Они видят, что есть и голы, и результаты и желание девушек побеждать, что, безусловно, привлекает к себе внимание", - подытожил Пятенко.