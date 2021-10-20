Украина примет матчи квалификации женского Евро-2022

Уже 21 октября во Львове стартует основной раунд квалификации женского Евро-2022, который станет вторым в истории. Кроме нашей команды бороться за единственную путевку на чемпионат Европы будут также сборные Финляндии, Чехии и Бельгии. Все матчи пройдут в спорткомплексе «Боско-Арена», который открыли в прошлом месяце.

Накануне квалификации Ассоциация футзала Украины, титульным спонсором которой является Parimatch Ukraine, организовала для нашей команды два спарринга с Португалией, серебряным призером Евро-2019. Напомним, что именно этой сборной мы проиграли полуфинальный матч на прошлом чемпионате Европы (1:5). К сожалению, результаты контрольных матчей тоже были не в нашу пользу (1:8, 0:4).

Впрочем, это была лишь подготовка к отбору на Евро и выводы по тем играм делать не стоит. Сборная Украины является одним из претендентов на выход в финальную часть чемпионата Европы, она играет дома, поэтому поддержка болельщиков должна еще больше увеличить шансы команды.

Расписание матчей сборной Украины, (трансляция - XSPORT):

21.10. 19:00 Чехия - Украина

22.10. 19:00 Украина - Бельгия

24.10. 17:00 Украина - Финляндия