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Начали уверенно. Женская сборная Украины в отборе ЧМ-2023 разгромила Фареры

Женский футбол
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Через пять дней поединок с топовыми испанками

Начали уверенно. Женская сборная Украины в отборе ЧМ-2023 разгромила Фареры

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины начала свой поход в отборочной группе к ЧМ-2023. 21 октября в стартовом матче отбора украинки в Ковалевке принимали команду Фарерских островов.

Уже в первом тайме нашей команде удалось оформить комфортное преимущество. До перерыва забили Козлова и Кравчук.

Во второй половине игры украинки увеличили свое преимущество. Бойченко и Корсун довели дело до разгрома – 4:0.

Через пять дней, 26 октября, украинки на этом же стадионе сыграют свой второй поединок отбора - против Испании (начало - в 17.00).

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Украина - Фарерские острова 4:0

Голы: Козлова (16), Кравчук (45), Бойченко (57), Корсун (79).

Украина: Санина, Корсун, Апанащенко (к) (Басанская, 64), Шматко, Бойченко (Андрухив, 64), Химич, Хаванская (Петрик, 70), Калинина, Овдийчук (Шевчук, 81), Кравчук (Кунина, 70), Козлова.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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