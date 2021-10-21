Начали уверенно. Женская сборная Украины в отборе ЧМ-2023 разгромила Фареры
Через пять дней поединок с топовыми испанками
Фото Володимира Раснера - УАФ
Женская сборная Украины начала свой поход в отборочной группе к ЧМ-2023. 21 октября в стартовом матче отбора украинки в Ковалевке принимали команду Фарерских островов.
Уже в первом тайме нашей команде удалось оформить комфортное преимущество. До перерыва забили Козлова и Кравчук.
Во второй половине игры украинки увеличили свое преимущество. Бойченко и Корсун довели дело до разгрома – 4:0.
Через пять дней, 26 октября, украинки на этом же стадионе сыграют свой второй поединок отбора - против Испании (начало - в 17.00).
Украина - Фарерские острова 4:0
Голы: Козлова (16), Кравчук (45), Бойченко (57), Корсун (79).
Украина: Санина, Корсун, Апанащенко (к) (Басанская, 64), Шматко, Бойченко (Андрухив, 64), Химич, Хаванская (Петрик, 70), Калинина, Овдийчук (Шевчук, 81), Кравчук (Кунина, 70), Козлова.
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